Die Battweilerer Windhofstraße sowie der untere Teil der Gartenstraße sollen in den kommenden fünf Jahren ausgebaut werden. Dem stimmte der Gemeinderat in seiner Sitzung am Mittwochabend zu. Der Ausbau der beiden Gemeindestraßen wird größtenteils über die wiederkehrenden Beiträge finanziert.

Bereits im kommenden Jahr, so Bürgermeister Werner Veith, könnte die Windhofstraße ausgebaut werden. Rund 530.000 Euro kostet der Ausbau, 35 Prozent davon muss die Gemeinde bezahlen, der Rest die Battweilerer über die wiederkehrenden Beiträge. Die sollen bei 36 Cent pro Quadratmeter angerechneter Grundstücksfläche liegen. und in vier Jahresraten zu zahlen sein.

Bis 15. Oktober muss für den Gemeindeanteil der Zuschussantrag eingereicht sein. Veith rechnet mit dessen Bewilligung bis zum kommenden Frühjahr. Der untere Teil der Gartenstraße soll erst dann ausgebaut werden, wenn die Windhofstraße fertig ist, Veith nennt zu erwartende Kosten von rund 160.000 Euro.