Die Einwohner von Rieschweiler-Mühlbach können am Donnerstag Vorschläge machen, was sie an ihrem Dorf gerne verändern würden.

Zwei Bahnhaltepunkte, Grundschule, Kindergarten, dazu Arztpraxen, Apotheke, mehrere Geschäfte und ein Supermarkt. Infrastrukturell ist Rieschweiler-Mühlbach gut aufgestellt für die Zukunft. Dennoch will die Ortsgemeinde nichts dem Zufall überlassen und beteiligt sich an dem vom Landkreis angeschobenen Dorfentwicklungsprogramm „Zukunfts-Check Dorf“. Für die Auftaktveranstaltung am Donnerstag rührt Ortsbürgermeister Peter Roschy (SPD) die Werbetrommel.

„Es geht darum, dass wir uns Gedenken machen, wie unser Ort in zehn Jahren aussehen soll“, unterstreicht Roschy, der bei der Veranstaltung am Donnerstag (19 Uhr, Pfaffenberghalle im Ortsteil Rieschweiler) gerne möglichst viele Einwohner der Doppelgemeinde begrüßen möchte. In mehreren Arbeitsgemeinschaften sollen unterschiedliche Aspekte der Dorfentwicklung unter die Lupe genommen werden. Geht es nach Roschy, sollten die Gruppen mit jeweils fünf bis sechs Köpfen besetzt werden. „Ich habe im Vorfeld die Vereine im Ort angeschrieben“, berichtet der Ortsbürgermeister. In den Vereinen sitzen aus seiner Sicht die Aktivposten der Dörfer: „Wer im Ort etwas macht, sich einbringt, der sitzt in einem Verein.“

Mit Blick auf die Entwicklung des Ortes hat der Ortsgemeinderat in der vergangenen Woche eine weitere wichtige Weichenstellung vorgenommen. Für die beiden geplanten Neubaugebiete, eines im Ortsteil Rieschweiler oberhalb des Friedhofs, eines in Höhmühlbach nahe der Kita, soll das Planungsbüro Wonka aus Nünschweiler die Bebauungspläne erstellen. Das Büro hatte zuvor auch die Machbarkeitsstudie für die Baugebiete angefertigt.