Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Unbehagen und Angst lösen Wespen in vielen Südwestpfälzern aus. Der Hinterweidenthaler Pascal Biebel will Konflikte zwischen Mensch und Tier vermeiden und hat gelernt, die Insekten umzusiedeln. Noch steht er am Anfang seiner Aufgabe, aber er ist überzeugt, dass Wespen ihren schlechten Ruf zu Unrecht haben.

Das kennen wir alle: In der warmen Jahreszeit wird draußen gegrillt. Die Gaumenfreude wird aber nur allzu oft getrübt durch stechende Plagegeister: Wespen. So mancher bedient sich dann