Ruppertsweiler bekommt im Sommer einen neuen Bürgermeister. Nachfolger von Guido Hahn könnte jemand werden, der zugezogen ist, aber schon über 50 Jahre hier wohnt.

Die Chancen stehen gut, dass Herbert Heid die Nachfolge des derzeitigen Bürgermeisters Guido Hahn antreten wird. Den 73-jährigen gebürtigen Annweilerer, der seit 1969 in Ruppertsweiler lebt, wählten die 18 anwesenden Bürger von „Wir für Ruppertsweiler“ am Donnerstag einstimmig zum Bewerber für das Amt, das Guido Hahn aufgibt.

„Ich habe viele Gespräche geführt, ich habe die Unterstützung vom Verbandsbürgermeister und von Guido. Für das Amt fühle ich mich keineswegs zu alt“, stellt der Einzelhandelskaufmann fest, der in der Schuh- und Versicherungsbranche gearbeitet hat. Seit 2000 besitzt Heid das CDU Parteibuch, seit 2004 gehört er dem Gemeinderat an und ist CDU-Fraktionsvorsitzender. Gleichwohl bringt Heid die notwendige Gelassenheit mit, ebenso wie Teamgeist ungeachtet von Parteizugehörigkeit, aber auch Entscheidungsfreudigkeit, „wenn’s drauf ankommt“, merkt der Vater zweier erwachsener Söhne, Enkel und Urenkel an.