Der Eingang am Haus der Vereine im Alten E-Werk Dahn erhält eine Rampe mit Geländer. Für das Haus des Gastes ist eine Generalsanierung angedacht und der Skatepark für Jugendliche in der Pfaffendölle ist ein gutes Stück vorangekommen.

Zahlreiche Vorhaben stehen in der Stadt Dahn in nächster Zeit an. Schon länger ist ein barrierefreier Eingang am Alten E-Werk im Gespräch. Die Anregung dazu gab einer der beiden Behindertenbeauftragten der Verbandsgemeinde, Michael Schreiner. Inzwischen sind die Planungen dazu an dem Denkmalgeschützen Haus konkreter. Eine Rampe passend zum Eingangsbereich aus Sandsteinen mit einem Geländer soll entstehen. Die Kosten dafür werden auf rund 10.000 Euro geschätzt. Die Aktion Mensch hat für das Vorhaben einen Zuschuss im Wert von 5.000 zugesagt. Der St. Elisabethenverein Dahn bezuschusst die Maßnahme mit 2.000 Euro. Weitere Zuschussmöglichkeiten befinden sich in Prüfung. Da der Eigenanteil der Stadt überschaubar bleibt, beschloss der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung die Schaffung des barrierefreien Eingangs. Auch die Barrierefreiheit der dortigen WC-Anlagen wurde geprüft. Aufgrund der räumlichen Gegebenheit ist dies jedoch aktuell nicht machbar. Die bisherige dortige Rampe ist für Rollstühle laut Schreiner nur schwer nutzbar.

Der Stadtrat beschloss außerdem, eine Generalsanierung des Haus des Gastes zu prüfen. Dazu wurde ein Architektenbüro beauftragt. Der dritte Stadtbeigeordnete, Bernd Koch, erläuterte, dass bei dem inzwischen 40 Jahre alten Haus regelmäßig Instandhaltungsarbeiten durchgeführt werden müssen. „Wir sollten nicht immer wieder Flickschusterei betreiben, sondern über eine Generalsanierung nachdenken“, sagte er. Auch das Installieren von Photovoltaik-Anlagen und energie-sparsamen Beleuchtungen soll geprüft werden, ebenso energetische Sanierungen.

Stadtrat ändert Bebauungsplan

Voran geht es derweil mit dem Skatepark. Bereits im vergangenen Jahr hat die Stadt eine gebrauchte Skater-Anlage erworben. Diese soll auf dem Gelände in der Pfaffendölle, der Trainingsplatz hinter dem Rasenplatz des FC Dahn, installiert werden. Da die Kreisverwaltung keine Baugenehmigung dazu in Aussicht gestellt hat, muss der dort gültige Bebauungsplan geändert werden. Dies brauchte der Stadtrat einstimmig auf den Weg. Auf dem dortigen Gelände befindet sich schon eine Bike-Anlage.

Während der gesamten Sitzung hinterfragte der Fraktionssprecher der CDU, Ansgar Uelhoff, Vorgehensweisen des Stadtbürgermeisters Holger Zwick, besonders die zur Gestaltung des Kita-Außengeländes. Der Stadtbürgermeister informierte den Rat über Änderungen dort, beispielsweise über die Wahl von Naturrasen anstelle von Rollrasens, da die dazu notwendige Bewässerung zu kostspielig sei, oder die Änderungen am Atrium. Die CDU-Fraktion macht deutlich, dass der Bürgermeister solche Themen aus ihrer Sicht nicht im Nachgang dem Rat zur Information geben kann, sondern vorher dem Rat zur Abstimmung vorlegen müsse. Holger Zwick erläuterte, dass dazu keine Beschlussvorlagen erstellt wurden und kündigte eine Aufklärung der Vorgänge bis zur nächsten Sitzung an.