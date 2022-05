Traditionell wird der Vatertag in Busenberg mit zünftiger Blasmusik am Bürgerhaus gefeiert. Wegen Corona war dies zuletzt nicht möglich. Aber in diesem Jahr sind wieder alle Väter und ihre Familien von den Wasgau-Musikanten eingeladen.

Wie Vereinsvorsitzender Michael Köhler mitteilt, werden einige Blaskapellen am Vatertag aufspielen. So aus der Südpfalz der „Musikverein Minfeld und die „Lingenfelder Dorfmusikanten“. Aus dem Elsass haben sich die „Musique Union de Preuschdorf“ und auch die „Harmonie de Hunspach“ angekündigt. „Somit steht das diesjährige Vatertagsfest in Busenberg unter dem Zeichen der Völkerverständigung mit dem Motto ,Musik kennt keine Grenzen’“, sagt Köhler. Besonders durch Musik könnten Menschen auch über Landesgrenzen hinweg in Verbindung kommen. Auch die Wasgau-Musikanten als Veranstalter möchten hier ein Zeichen setzen.

Sollte der Wettergott an diesem Tag nicht gut gestimmt sein, finde die Veranstaltung im Bürgerhaus statt, informiert Köhler weiter. Für das leibliche Wohl ist in gewohnter Manier gesorgt. In diesem Jahr gibt es erstmals „Rebknorzespieß vom Grill“, aus der Busenberger Landfleischerei Keller. Auch die regionale Verbundenheit sei ihnen ein besonderes Anliegen, betont Köhler.