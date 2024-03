Nothweiler wird nach Dahn und Ludwigswinkel die dritte Gemeinde im Dahner Felsenland, die eine Kurtaxe einführt. Ab Juli soll dieser Gästebeitrag bei 1,50 Euro je Übernachtung liegen.

Auch wegen seines hohen Schuldenstandes, zu Jahresbeginn rund 840 Euro pro Einwohner, ist die Gemeinde Nothweiler gefordert, alle Einkommensmöglichkeiten auszuschöpfen. Schon länger diskutierte der Rat über die Erhebung eines sogenannten Gästebeitrages, landläufig Kurtaxe. Zu diesem Tagesordnungspunkt hatte Ortschefin Nicole Grüny nun eine Kalkulation mitgebracht. Die neue Satzung soll nur für touristische Zwecke, und zwar für alle Personen gelten, die Unterkunft im Dorf nehmen. Anhand von Zahlen berichtete die Ortschefin, dass Nothweiler im Jahr 2023 insgesamt 6293 Übernachtungen zu verzeichnen hatte. Sie schlug deshalb vor, in Nothweiler einen Gästebeitrag in Höhe von 1,50 Euro zu erheben. Der neue Beitrag soll ab 1. Juli 2024 erhoben werden. Der Rat stimmte der Mustersatzung einstimmig zu und ist nun in der VG Dahner Felsenland neben Dahn und Ludwigswinkel die dritte Gemeinde, welche eine Kurtaxe erhebt.