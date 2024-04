Die Lemberger Annexen werden beim Glasfaserausbau abgehängt; mit Zustimmung des Gemeinderats.

Der Lemberger Gemeinderat stimmte am Donnerstag einer Absichtserklärung mit der Firma „Unsere Grüne Glasfaser“ (UGG) zu, die den Breitbandausbau nur in Lemberg, Vinningen, Kröppen und Obersimten ausführen will. Neben den Annexen will UGG auch nicht in Trulben, Hilst, Schweix, Eppenbrunn und Bottenbach aktiv werden. Im vergangenen Jahr hatte der Rat noch Hoffnung für einen Ausbau auch in den Annexen durch die Firma „Deutsche Glasfaser“. Die hat sich jedoch komplett aus der Verbandsgemeinde Pirmasens-Land zurückgezogen, berichtete Bürgermeister Martin Niebuhr. „Denen fehlt es an Firmen, die das umsetzen“, vermutet der Bürgermeister. Die UGG will nun einspringen, aber nicht in den Annexen ausbauen. Christoph Lipps (SPD) monierte, dass mit dem jetzigen Beschluss eine Zweiklassengesellschaft zwischen Hauptort und Annexen entstünde. „Die werden abgehängt“, befürchtet Lipps. Zu den Annexen gehören die Ortsteile Glashütte, Langmühle, Salzwoog, sowie Kettrichhof und Rodalberhof.