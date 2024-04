Für Aufregung und auch Ärger hat eine Straßensperrung in der Gemeinde gesorgt, die das Dorf in zwei Teile teilte. Die Sperrung hat sogar zwei Gründe.

Wer die Donsieders von Osten oder Westen ansteuern wollte, musste einen Umweg über Rodalben in Kauf nehmen, entweder über die Lindersbach oder über die Biebermühle. Das ist nun vorbei. Grund der Teil- und Vollsperrung der Hauptstraße, der L 498, waren gleich zwei Maßnahmen: Einerseits musste die Trinkwasserleitung wegen zu geringen Durchflusses im betroffenen Bereich unter Regie der Verbandsgemeindewerke Rodalben saniert werden. Andererseits hatte auch der Landesbetrieb Mobilität (LBM) zu tun in den Bereichen, die nicht durch die Arbeiten der Werke bearbeitet wurden. Für diese Maßnahmen wurden zirka 420.000 Euro investiert.

Wie Alexander vom Hagen, Leiter der VG-Werke, auf Anfrage berichtete, seien ein zu geringer Durchfluss bei der Trinkwasserleitung aufgrund zu kleiner Leitungen und deren Verkrustungen Anlass des Projektes gewesen. Die Sanierung der Trinkwasserleitung sei im November 2023 in Angriff genommen worden und sei nun im April 2024 beendet. „Seitens der VG-Werke sind keine weitere Arbeiten geplant,“ erklärte vom Hagen. Leichte Probleme seien nur durch anhaltenden Regen aufgetreten. Die Kosten für die VG-Werke betragen brutto zirka 240.000 Euro.

Durchfahrt wieder möglich

Wie die Pressestelle des LBM Koblenz mitteilt, war die Baumaßnahme unter der Federführung der Verbandsgemeindewerke Rodalben abgewickelt worden. Die Kosten des Landes betragen zirka 180.000 Euro, so Pressesprecherin Birgit Tegeder. Der LBM habe lediglich die Deckschicht einschließlich der Rinnenplatten in den Restbereichen, die nicht durch die Arbeiten der Werke bearbeitet wurden, erneuert, informierte Tegeder. Die Maßnahmen der LBM liefen in den vergangenen beiden Wochen und würden aller Voraussicht nach in dieser Woche zu Ende sein. Eine Durchfahrt der Hauptstraße ist wieder möglich.