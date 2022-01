Der Hornbacher Stadtrat stimmte am Donnerstagabend in der Pirminiushalle nachträglich einer Eilentscheidung zu, die Bürgermeister Reiner Hohn zusammen mit den beiden Beigeordneten Helmut Weiske und Heike Christ im Vorfeld getroffen hatte.

Dabei geht es darum, dass der Hornbacher Wald an die Firma Schmitz verpachtet ist und somit nicht mehr von Landesforsten Rheinland-Pfalz bewirtschaftet wird. Schmitz bewirtschaftet auch den Wald in Großsteinhausen und Dietrichingen. Die Firma möchte ein eigenes Forstrevier Hornbach bilden, was jedoch vom Land, beziehungsweise dem Landesbetrieb Forsten abgelehnt wird. Die Firma Schmitz will nach einer ersten negativen Gerichtsentscheidung weiterklagen, was der Stadtrat jetzt abgesegnet hat.

Die Kosten für die Klage trägt laut Reiner Hohn die Waldfirma selbst. Am Rande erwähnte er, dass die Stadt Hornbach bislang mit dem Wald rund 1000 Euro im Jahr Verlust gemacht habe, seit der Verpachtung jedoch rund 1800 Euro Mieteinnahmen bekomme. Bei der Klage von Schmitz stehen im Hintergrund auch die weiteren Kosten durch Landesforsten von rund 800 Euro im Jahr für die Stadt. Diese würden entfallen, wenn Hornbach ein eigenes Forstrevier wäre.