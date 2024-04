Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Wählergruppe Lauer in Wallhalben ändert vor der Kommunalwahl im Juni ihren Namen in Wählergruppe Bauer. Volker Bauer führt die Liste an. Der Gießermeister bewirbt sich zudem um das Amt des Ortsbürgermeisters.

Als vor vier Jahren in Wallhalben die Wählergruppe Lauer gegründet wurde, erwachte bei Volker Bauer das Interesse, sich in die Ortspolitik einzubringen. Er stellte sich erfolgreich