Von den Auswirkungen der Corona-Pandemie bleibt auch die geplante Renovierung der protestantischen Kirche Luthersbrunn nicht verschont. Der Beginn der Arbeiten zur Innenrenovierung war ursprünglich für die Woche nach Ostern vorgesehen. Doch nun werden die mit rund 250.000 Euro veranschlagten Arbeiten voraussichtlich erst gegen Herbst anlaufen.

Pfarrer Matthias Schröder, der seit 1. Januar 2018 die Kirchengemeinde leitet, sieht die nunmehr geplanten und beschlossenen Arbeiten als Fortsetzung der Turm- und Dachsanierung. Diese Arbeiten in einem Volumen von über 200.000 Euro liefen 2011. Das Spendenaufkommen war auf 34.000 Euro angewachsen, als zum Erntedankfest am 30. September 2012 mit einem Festakt der Abschluss dieser Arbeiten gefeiert werden konnte.

Kirchendecke soll saniert werden

Nachdem die letzte totale Innensanierung der Kirche im Jahre 1978 erfolgt war, wobei auch neue Fenster eingesetzt wurden, sei es nun an der Zeit gewesen, die nächste Innensanierung anzugehen, erläutert der Pfarrer. Dazu wandte man sich Ende 2018 an die Evangelische Landeskirche der Pfalz. Von der dortigen Bauabteilung wird die Maßnahme durch den für den Kirchenbezirk Pirmasens zuständigen Sachbearbeiter Bernd Ehrhardt betreut. Vor Ort wird die Maßnahme geleitet durch das Architekturbüro Grub aus Zweibrücken mit dem sachbearbeitenden Architekten Müller. Vordergründig geht es laut Pfarrer Schröder nun um die schadhafte Kirchendecke. Im Zuge deren Sanierung oder Erneuerung sollen aber auch die elektrischen Leitungen erneuert und ein neues Farbkonzept in der Kirche umgesetzt werden. „Auch der Altarbereich steht im Blick, denn bei der Mitwirkung des Kirchenchors sowie bei manchen Gottesdiensten, beispielsweise bei den beiden Konfirmationen, ist der Raum sehr beengt“, so der Pfarrer.

Bautermine nicht zu halten

Dass mit der Sanierung noch nicht begonnen wurde, hängt keinesfalls mit der – gesicherten – Finanzierung zusammen, sondern damit, dass Termine infolge der Pandemie nicht eingehalten werden konnten. So war am Gründonnerstag Restaurator Niko Leiß aus Tholey allein vor Ort, um Befunde zu erheben, die in das Sanierungskonzept des Zweibrücker Architekturbüros einfließen werden. Dazu Pfarrer Schröder: „Unser Gebäude steckt voller Überraschungen, so dass wir gespannt sein dürfen, was noch alles zum Vorschein kommt.“ So entdeckte der Restaurator noch den alten Korpus der Orgel, der durch die neue Empore zugebaut war, hinter der Emporenabdeckung. Er lasse, so Schröder, den Charme der alten Kirche vor der letzten großen Renovierung erahnen. Restaurator Niko Leiß ergänzt: „Bei der Untersuchung der Emporenbrüstung traten unter der jüngeren Verkleidung ältere Brüstungselemente aus dem frühen 19. Jahrhundert zutage.“

Den Zustand der barocken Kirchendecke nach teilweiser Öffnung beschreibt Leiß so: „Die Balkendecke aus dem Jahr 1786 hatte ursprünglich vermutlich eine Ausfachung mit Holzstaken und Lehm-Stroh-Wickeln, deren Unterschicht verputzt war. 1879 erneuerte man den Deckenputz durch Anbringen eines Putzträgers aus Spalierlatten mit Gipsputzüberzug. Offenbar wegen starker Rissbildung hat man diese Oberfläche bei der letzten Renovierung mit Glasfasertapete überklebt. Nach umfangreichen Sanierungsarbeiten am Dachstuhl und den Deckenbalken hat sich die Gipsdecke einschließlich Glasfaser an mehreren Stellen von der Balkenuntersicht gelöst.“

Rund ein Jahr Bauzeit erwartet

Je nachdem, wie das endgültige Sanierungskonzept des Architekturbüros Grub in Abstimmung mit dem Bauamt der Landeskirche in Speyer aussehen wird, geht Pfarrer Schröder von einer Sanierungsdauer von rund einem Jahr aus. In dieser Zeit müsse man sich beschränken und das an die Kirche angebaute Gemeindeheim auch für Gottesdienstzwecke nutzen, sagt er. Zu den derzeit veranschlagten Kosten von 250.000 Euro muss die Luthersbrunner Kirchengemeinde nach den Worten ihres Pfarrers 150.000 Euro aus Eigenmitteln, erhofften Spenden und über Zuschüsse von Stiftungen decken. Darüber hinaus ist geplant, ein Härtedarlehen in Speyer in Höhe von 30.000 Euro zu beantragen. Rund 70.000 Euro kommen durch die Baubedarfszuweisung und Zuschüsse aus Speyer zustande.