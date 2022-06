Bis zum 25. Juli läuft die Frist, in der man sich für das Amt des Bürgermeisters der Verbandsgemeinde Waldfischbach-Burgalben bewerben kann. Die Stelle in der Nachfolge von Lothar Weber ist jetzt ausgeschrieben.

Zwei Bewerber um das Amt des Bürgermeisters in der Verbandsgemeinde Waldfischbach-Burgalben gibt es bereits: Felix Leidecker aus Waldfischbach-Burgalben kandidiert für die CDU, Jochen Werle aus Hermersberg bewirbt sich für die SPD. Beide Kandidaten sind bereits im Wahlkampfmodus und viel unterwegs. Sie bewerben sich um die Nachfolge von Amtsinhaber Lothar Weber (SPD), der Ende des Jahres nach acht Jahren Amtszeit in Ruhestand gehen wird. Altersbedingt kann Weber nicht für eine weitere Amtszeit kandidieren. Webers Nachfolger wird am 11. September gewählt.

Ob es bei zwei Kandidaten bleiben wird, werden die kommenden Wochen zeigen, denn die Verbandsgemeinde schreibt die Stelle jetzt offiziell aus. Bewerben kann sich, wer Interesse an der Stelle hat, wer die deutsche Staatsbürgerschaft besitzt oder ein in Deutschland lebender EU-Bürger ist und wer gewährleisten kann, dass er jederzeit für die freiheitliche demokratische Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes eintritt. Mindestens 23 Jahre alt muss ein Bewerber sein.

Freie Wähler verzichten

Bis zum 25. Juli, 18 Uhr, müssen die Bewerbungen vorliegen. Dann endet auch die Frist bis zu der politische Gruppierungen ihren Wahlvorschlag einreichen können. Die Freien Wähler haben bereits entschieden, keinen Kandidaten zu benennen.