Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der Verkehr in Höhmühlbach ist am Montag (19 Uhr, Pfaffenberghalle) Thema im Gemeinderat. Der Rat könnte zumindest ein Tempo-30-Limit in der Pirmasenser Straße fordern – wie es schon die Anwohner tun, die an Zäunen, Mülleimern und Geländern provisorische Tempo-30-Schilder aufgehängt haben.

Nach dem Ortstermin Anfang Februar