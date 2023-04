Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wasserversorgung und Abwasserentsorgung in der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land laufen in ruhigen und geregelten Bahnen. Gebührenerhöhungen stehen nicht an. Das zeigen die Abrechnungen 2017 und 2018 – Thema im Werksausschuss am Mittwoch. Rohrbrüche in der jüngeren Vergangenheit sind kein Grund zur Sorge, auch wenn in Stambach Arbeit auf die Werke zukommen könnte.

Gerhard Kopf vom Wirtschaftsprüfungsunternehmen Dornbach aus Mainz hatte nur Positives zu sagen: Beim Abwasser und Wasser sei in der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land „alles