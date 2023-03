Unter dem Motto Lebensretter gesucht veranstaltet die Sportgemeinschaft (SG) Bruchweiler in Zusammenarbeit mit dem Verein „blut e. V.“ am Samstag, 25. März, von 13 bis 17 Uhr eine Typisierungsaktion in ihrem Sportheim. Der Verein organisiert ein Rahmenprogramm für Familien, der Erlös kommt „blut e. V.“ zugute.

Anstoß zu der Aktion hatte die Blutkrebserkrankung eines Kindes innerhalb des Vereins gegeben. Die Konfrontation mit dem Thema Leukämie in so unmittelbarer Form hatte die Vorstandsmitglieder sehr betroffen gemacht, so dass man sich entschlossen hat, eine solche Aktion zu starten, um im Kampf gegen die Krankheit zu helfen. Durchgeführt wird die Typisierung vom Verein „blut e. V.“.

Dieser Verein hat es sich zur Aufgabe gemacht, nach Stammzellenspendern zu suchen und somit Hilfe für Krebspatienten und Angehörige in allen Stadien einer Krebserkrankung zu ermöglichen. Als Stammzellenspender dürfen sich grundsätzlich alle gesunden Menschen im Alter von 17 bis 45 Jahren typisieren lassen. Wie der Verein mitteilt, fehlen infolge der Coronapandemie, während der keine Typisierungen stattfinden konnten, weltweit viele potenzielle Spender. Für viele an Blutkrebs erkrankte Menschen ist die Stammzellspende jedoch oft die einzige Chance auf Heilung und ein Überleben der potenziell lebensbedrohenden Krankheit.

Große Unterstützung in schwerer Zeit erfahren

„Solange man keine Kinder hat, denkt man irgendwie gar nicht an das Thema“, sagte der Vater der betroffenen Familie aus Bruchweiler-Bärenbach, der seinen Namen allerdings nicht in der Zeitung lesen möchte. „Von einem Tag auf den anderen ändert sich der Alltag der Familie, die Prioritäten verschieben sich. Denn das, was man bisher für selbstverständlich hielt, nämlich die Gesundheit der eigenen Kinder, ist von einem Moment auf den nächsten nicht mehr wie vorher“, berichtet er. Sein Sohn, inzwischen drei Jahre alt, habe die Chemotherapie gut überstanden. „Es war eine harte Zeit, aber jetzt geht es ihm wieder gut. Wir hatten großes Glück, die Krankheit wurde frühzeitig erkannt“, sagt der Vater. „Im Verein haben wir viel Unterstützung erfahren in dieser schweren Zeit.“

Auch wenn der eigene Sohn keine Stammzellentransplantation gebraucht hat, freut sich der Vater über die Reaktion der Vereinskameraden und die geplante Typisierungsaktion. „Gerade die jungen Leute sind gefordert, es können sich gar nicht genug Menschen typisieren lassen.“ Für potenzielle Spender ist die Typisierung kostenlos. Wer schon zu alt ist oder aus gesundheitlichen Gründen als Spender nicht in Frage kommt, kann die Aktion mit Geldspenden unterstützen.

Auch Geldspenden von Bedeutung

Für die Aufnahme eines neuen Spenders in die Datenbank entstehen Kosten von etwa 40 Euro, die der Verein über Spenden finanziert, öffentliche Mittel gibt es dafür nicht. Wer bereits in einer Spenderdatei registriert ist, braucht sich nicht erneut typisieren zu lassen, alle Datenbanken sind miteinander vernetzt, die Daten stehen weltweit für die Spendersuche zur Verfügung. Wer zur Typisierung kommt, sollte die Versicherungskarte der Krankenkasse mitbringen, das erleichtere die Datenaufnahme.

Wer am Aktionstag nicht kommen kann, hat die Möglichkeit, online kostenlos ein Typisierungs-Set anzufordern auf www.blutev.de/spender-werden/.

Info

Typisierungsaktion am Samstag, 25. März, 13 bis 17 Uhr, im Sportheim der SG Bruchweiler, Gartenstraße 66 in Bruchweiler-Bärenbach.