Am Freitagmorgen kurz vor 11 Uhr ist auf einer Wiese bei Rieschweiler-Mühlbach ein Traktorfahrer schwer verunglückt. Er verstarb nach mehreren Reanimierungsversuchen noch an der Unfallstelle.

Was war passiert? Der Mann hatte nach Angaben von Verbandsgemeinde-Wehrleiter Harald Borne mit einem kleineren Traktor eine Wiese, auf der Schafe weiden, an einem stark abfallenden Hang im Ortsteil Höhmühlbach gemulcht. Dabei geriet der Traktor so stark in Schieflage, dass das Fahrzeug umkippte und den herausgeschleuderten Fahrer überrollte. Die Ehefrau, die nicht mit auf dem Traktor saß, wurde Augenzeugin des Unglücks und alarmierte die Rettungsleitstelle. Diese wiederum verständigte Feuerwehr, Rettungshubschrauber und Polizei.

„Gegen 10.55 Uhr ging der Rettungsalarm bei uns ein“, sagte der Wehrleiter der Verbandsgemeinde-Feuerwehr Thaleischweiler-Fröschen/Wallhalben, Harald Borne. Die Feuerwehr sei dann als erstes am Unfallort gewesen. Kurz darauf traf der Rettungshubschrauber mit dem Notarzt ein.

Wehrleiter Borne: „Wir haben alles probiert“

Feuerwehr und Notarzt versuchten laut Borne über eine Stunde lang, den Verunglückten wiederzubeleben. „Wir haben alles probiert“, sagte Borne am frühen Nachmittag. Letztlich vergeblich. Die Verletzungen an Oberkörper und Kopf seien so schwerwiegend gewesen, dass der aus Pirmasens stammende Mann mittleren Alters noch am Unfallort verstarb.

Die Frau des Verunglückten wurde vor Ort vom Kriseninterventionsteam psychologisch betreut. Auch einige Einsatzkräfte nahmen nach Angaben von Borne psychologische Hilfe in Anspruch. „Wir werden später noch im kleineren Kreis mit den Einsatzkräften über die Belastung sprechen“, so Borne. An dem Einsatz waren insgesamt 45 Einsatzkräfte beteiligt, davon 30 an der Unglücksstelle.