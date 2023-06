Seit Anfang April weht in der Restaurant-Küche am Pottschütt-Flugplatz ein neuer kulinarischer Wind. Wie es dazu kam und warum Gäste aus der ganzen Welt zum Essen vorbeikommen, das erzählen sie der RHEINPFALZ.

Ovidiu-Emil Crăcuţ hat zusammen mit Monika und Chrstinel Farsch ein neues Restaurant am Flugplatz Pottschütthöhe bei Rieschweiler-Mühlbach eröffnet. Crăcuţ stammt aus Rumänien. Von dort zog er Ende der 1990er Jahre nach Irland, dort leben Frau und Kinder. Auch auf der grünen Insel war Crăcuţ leidenschaftlicher Koch, er kümmerte sich als Chefkoch im „Vier Jahreszeiten“ in Dublin ums Frühstück. „Nach zwanzig Jahren wolle ich aber wieder zurück in meine Heimat“, sagt er. Das war um 2017. Und dann war es Crăcuţ s Cousin Chrstinel Farsch, der ihn nach Deutschland holte.

Schnell war das erste Restaurant eröffnet: in Langwieden. Zum Kundenstamm gehören vor allem die Amerikaner von der Air Base. Dort betreibt Crăcuţ übrigens noch einen Foodtruck. Der Kontakt zwischen ihm und Pottschütt-Chef Karl-Peter Gries kam über einen rumänischen Piloten zustande. „Das war Anfang Dezember“, erinnert sich Gries. Die ehemalige Pottschütt-Pächterin Monika Kalinke hatte im Sommer 2022 das Restaurant verlassen, ist nach Schweden ausgewandert und hat sich selbst damit einen Lebenstraum erfüllt. Seitdem stand das Lokal leer. Für die Pottschütt-Piloten, die gerne zwischen Flügen oder Schrauben am Flugzeug etwas essen möchten, keine optimale Situation. Entsprechend froh ist Gries, nun einen neuen Pächter im Lokal zu haben.

Restaurant wurde renoviert

Nachdem der Kontakt aufgenommen wurde, fand der Restaurant-Chef die Idee eines weiteren Lokals gut und war sofort von der Gaststätte direkt an der Pottschütt-Landebahn begeistert. Schnell war ein Name gefunden: The Farmers Sky. Sein Restaurant in Langwieden heißt genauso, nur ohne den Zusatz Sky. „Das ist wirklich eine sehr spezielle Location Und ich wirklich stolz, hier zu sein“, sagt Crăcuţ. Das Menü ist in beiden Restaurant identisch. Je nach Bedarf wechseln die Köche ihren Einsatzort zwischen beiden Adressen hin und her, erklärt Farsch. Auf der Karte stehen gutbürgerliche Gerichte, hinzu kommt eine Auswahl an Steaks.

Während der Schließzeit musste das Restaurant grundlegend renoviert werden, sagt Gries. „Das war dringend notwendig“. Die Renovierung dauerte von September 2022 bis in den Februar. Danach wurde alles für den Einzug der neuen Restaurant-Betreiber fertiggemacht. Für Crăcuţ und Farsch sind aber auch die Piloten sehr besondere Gäste. „Die Leute kommen von weit weg. Sie haben viel zu erzählen, von ihren Reisen, vom Fliegen“, sagt Crăcuţ. Farsch ergänzt: „Man hat das Gefühl, man bewirtschaftet die ganze Welt“. Laut Pottschütt-Chef Gries müssten sich die Piloten jedoch etwas umstellen. Schnell mal ein belegtes Brötchen holen, sei jetzt nicht mehr. „Ich sage, dass wir früher eine Kneipe hatten und heute ein Restaurant“. Dass er mittlerweile aber mehr fremde Maschinen sieht, ist für Gries ein gutes Zeichen. „Das hat mit Sicherheit mit dem Restaurant zu tun. Es war gut, hier etwas Gehobeneres reinzuholen“, unterstreicht er. Zudem kündigt Gries an, künftig den Flughafen in Sachen Tourismus stärker ins Gespräch bringen zu wollen. Es habe bereits Gespräche mit Peter Roschy, Bürgermeister von Rieschweiler- Mühlbach gegeben, nun will sich Gries mit dem Touristik-Management bei der Verbandsgemeinde austauschen.

Öffnungszeiten

The Farmers Sky hat mittwochs bis sonntags geöffnet, je zur Mittagszeit und abends. Am Wochenende ist durchgehend geöffnet. Montag und Dienstag ist Ruhetag.