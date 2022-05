Zum dritten Mal findet in Höheinöd am Haus des Bürgers eine Pflanztauschbörse statt. Am Samstag, 7. Mai, zwischen 10 und 17 Uhr können pünktlich zum Start in die sonnigen Maiwochen im Innenhof Pflanzen und Zubehör getauscht werden.

„Pflanzen und Zubehör tauschen oder verschenken, Inspirationen sammeln und Gartenwissen tauschen“, sagt Mike Mangold vom veranstaltenden SPD-Ortsverein sind Ziele, die mit der Tauschbörse verbunden sind. Der Nachhaltigkeitsgedanke spielt eine ganz große Rolle, aber auch die Gemeinschaft der begeisterten Hobbygärtner und all derer, die es werden wollen.

Zum Wegwerfen zu schade

Es können Pflanzen getauscht oder verschenkt werden, die zum Wegwerfen zu schade sind. Sträucher, Stauden, Bäumchen, Kräuter, blühende Gartenpflanzen oder Zimmerpflanzen und Kakteen – alles darf getauscht werden. Mitgebrachte Pflanzen sollten möglichst mit Hinweisen zu Namen, Größe, Blütenfarbe und Bodenansprüchen gekennzeichnet sein. Das ermögliche dem neuen Besitzer den Umzug an die neue Stätte so verträglich wie möglich für die Pflanze zu gestalten. Aber nicht nur Pflanzen, auch Pflanzgefäße, Blumentöpfe, Gartengeräte oder Fachliteratur zum Thema Pflanzen und Garten können zum Verschenken oder Tauschen mitgebracht werden.

Pflanzen können schon am Freitag abgegeben werden

Es wird einen Stand geben, an dem ausrangierte Gartengeräte, die intakt sind, zu einem kleinen Preis verkauft werden können.

Die Pflanzen können bereits am Freitag, 6. Mai, zwischen 15 und 17 Uhr am Haus des Bürgers abgegeben werden. Auch Hobbygärtner, die keine Pflanzen zum Tausch mitbringen können, sind eingeladen zum Beispiel zum Fachsimpeln. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. add