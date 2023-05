Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Freien Wähler finden, dass Dellfeld und Falkenbusch zu viele Bushaltestellen haben. Alle Haltestellen müssen barrierefrei ausgebaut werden, das kostet Geld. Bürgermeisterin Doris Schindler (SPD) spricht sich für den Erhalt der Haltestellen aus.

„Ich bin froh, dass wir so viele Haltestellen haben“, sagte Schindler in der Ratssitzung am Montagabend. Dellfeld und Falkenbusch seien langgezogene Orte, es reiche nicht aus, wie in anderen