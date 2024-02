Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Fischbacher Fundgrube „Hand in Hand“ ist in der Südwestpfalz zu einer festen Größe geworden, wenn es um Nachhaltigkeit und soziales Engagement geht. Im Jahr 2023 wurden 16.970 Euro an Spenden für wohltätige Zwecke ausgeschüttet. Dazu kommen zahlreiche Sachspenden, die direkt an die einzelnen Empfänger gingen.

Die jüngste Spende aus diesem Topf ging an Sophie-Marie Deho aus Obernheim-Kirchenarnbach. Die 13-Jährige kam als Frühgeburt im siebten Monat zur Welt, wie ihre