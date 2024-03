In der Contwiger Gutenbrunnenstraße gibt es bald neun neue Parkplätze. Der Auftrag ging an die Schmitshauser Firma Staab, die noch Mitte März damit anfangen soll, die Parkplätze zu bauen, sagt Ortsbürgermeisterin Nadine Brinette. Mit den neun neuen Parkplätzen bei der Gärtnerei soll die Situation deutlich entschärft werden. Damit keine Dauerparker ihre Autos tagsüber dort abstellen, wird die Parkzeit ebenso wie an anderen Stellen in der Dorfmitte auf zwei Stunden begrenzt. Wenn die Geschäfte geschlossen sind, soll die zeitliche Begrenzung nicht gelten, sagt Brinette. Läuft alles nach Plan, dann ist die Baustelle binnen vier bis sechs Wochen fertig.