Mit 350 Besuchern beim Festakt begingen die Vereinsmitglieder, zahlreiche Gäste aus Politik und Sport in einer fünf Stunden langen, aber kurzweiligen Feier mit vielen Gänsehautmomenten das 100. Jubiläum der SG „Concordia“ Bruchweiler. Für einen besonders emotionalen Moment sorgte eine Ehrung.

Nach der Eröffnungsrede von Vorstand Jan Wagenblatt gaben Jürgen Nagel (Dorfkind Jü) und Christian Chini (de Chini) einen Stimmungsvollen Auftakt zum Besten. Anlässlich des Aufstiegs der 1. Mannschaft in die B-Klasse hatte Nagel sein Kerwelied umgetextet: „Wir feiern Aufstieg, die Bless sin los“. Einen etwas anderen Rückblick auf die Vereinsgeschichte lieferten im Anschluss Jürgen und Gerhard Nagel. In kurzweiligen Sequenzen schilderten sie Szenen aus 100 Jahren Geschichte, wobei der eine Nagel als Chronist fungierte, während der andere jeweils passend die Zeitzeugenzitate einfügte.

Emotional wurde es bei der Ehrung von Engelbert Hammer. Er erhielt die Goldene Ehrennadel des Südwestdeutschen Fußballverbandes. „Niemand hat die SG Bruchweiler während ihrer 100-jährigen Geschichte so stark geprägt wie Engelbert Hammer“, sagte Vorsitzender Jan Wagenblatt. Hammer nahm mit Tränen in den Augen seine Ehrung entgegen, während die Gäste mit stehendem Applaus die Verdienste des langjährigen Vorsitzenden ehrten. Wagenblatt nutzte im weiteren Verlauf die Bühne, um die Abteilungen des Vereins vorzustellen. „Mit Abteilungen für Fußball, Kinderleichtathletik, Best Ager, Darts und Frauenturnen sind wir nicht nur der mitgliederstärkste Verein im Ort, sondern auch ein Verein für die ganze Familie.“

Mit Blick auf die Zukunft des Vereins, die bekanntlich bei der Jugend liegt, rundete am Sonntag ein Familien- und Spielefest auf dem Sportgelände die Jubiläumsfeier ab. Bei bestem Wetter konnte der Nachwuchs nach Herzenslaune toben, während im Festzelt weiter gefeiert wurde.

Ehrungen

Bronzene Ehrennadel: Alfons Laux, Karl Geschwind, Hans Breiner, Norbert Laux, Karl Burkhart, Wendelin Zwick, Edmund Zwick, Rainer Burkhart.