Zuletzt hatte es für die zehn Wehren der Verbandsgemeinde Pirmasens-Land am 29. November 2019 Ehrungen, Beförderungen und Ernennungen in der Lemberger Freizeithalle gegeben. Die Jahresabschlüsse 2020 und 2021 fielen dann der Pandemie zum Opfer. Zumindest die Ehrungen wurden nun am Freitag im Lemberger Brandschutzzentrum nachgeholt. Es waren die letzten öffentlichen Amtshandlungen der scheidenden Bürgermeisterin Silvia Seebach im Bereich des Brandschutzes.

Insgesamt waren 30 Aktive zur Ehrung durch die Verbandsgemeinde Pirmasens-Land eingeladen. 25 weitere wurden durch das Land geehrt. Landrätin Susanne Ganster sollte im Auftrag von Innenminister Roger Lewentz deren Ehrungen für 15- bis 45-jährige Wehrzugehörigkeit vornehmen, musste dies aber erkrankt Bürgermeisterin Seebach überlassen.

Bevor es jedoch soweit war, bedauerte Seebach, dass sie nicht auch Beförderungen und Ernennungen zum Abschluss ihrer 14-jährigen Amtszeit im großen Kreis von rund 250 Feuerwehrangehörigen aussprechen und Abschied nehmen könne. So nutzte sie die zwei Stehempfänge, um nach fast zwei inhaltsgleichen Ansprachen zusammen mit Wehrleiter Hans-Peter Maschino und seinen beiden Stellvertretern Mathias Schweitzer und Jürgen Kuntz die Ehrungen vorzunehmen. Neben Urkunden und Ehrenzeichen wurden dabei auch einige Präsente überreicht.

Feuerwehr hat sich im Ahrtal ausgezeichnet

Seebach führte in ihren Ansprachen aus, dass die Verbandsgemeinde 2020 für die Feuerwehren insgesamt 670 000 Euro ausgegeben hätte. Dies sei fast doppelt so viel gewesen, wie 2019 (365 000 Euro). 2021 seien die Ausgaben dann wieder auf ein normales Level von 387 000 Euro zurückgeführt worden. Geflossen sei das Geld in Anschaffungen wie Funkmeldeempfänger, Schlauchmaterial, Werkzeug und Kleidung, die Neugestaltung der digitalen Alarmierungstechnik im Serverraum des Lemberger Brandschutzzentrums sowie für die Unterhaltung und den Betrieb der Feuerwehrgebäude. Hinzu seien Ausgaben für die Unterhaltung von Fahrzeugen, Geräten, Essen, Personalkosten und ein Fahrzeug für die Trulber Löscheinheit gekommen. Seebach räumte jedoch auch ein, dass man in manchen Bereichen noch nicht so weit gekommen sei wie gewünscht.

In den vergangenen zwei Jahren sei die Feuerwehr, so Seebach, immer wieder „in Bewegung“ gewesen und habe „eine super gute Performance“ gezeigt, was sich nicht zuletzt durch die Resonanz auf ihre Einsätze im Ahrtal bestätigt habe. Wert seien deshalb die Ausgaben für die Ausstattung allemal. Seebach bedankte sich für den Dienst der Feuerwehr in ihrer nun zu Ende gehenden Amtszeit: „Deshalb freut es mich kurz vor dem Ausscheiden aus dem Dienst Ehrungen denjenigen auszusprechen, denen Ehre gebührt“.

Ehrungen

Durch die Verbandsgemeinde: 40 Jahre: Thomas Kupper, Axel Lehmann (beide Kröppen), Thomas Sieber (Lemberg), Hermann Häcker (Obersimten), Dirk Hahn (Ruppertsweiler). 30 Jahre: Dominik Kühnel, Alexander Koch ( beide Ruppertsweiler), Wolfgang Rott (Schweix), Matthias Leschok, Wolfgang Bender, Reiner Schulze (alle Trulben), Torsten Kopp (Kröppen), Holger Müller (Obersimten). 20 Jahre: Jürgen Kuntz, Sebastian Hemmer (beide Lemberg), Sebastian Ziegler (Trulben). 10 Jahre: Thomas Jung, Willi Mayer (beide Hilst), Marcus Kriegesmann, Lucas Pfeiffer (beide Lemberg), Jannik Decker, Nina Siegler, Johannes Blatt (alle Ruppertsweiler), Johannes Zäuner (Vinningen), Ludwig Bladt, Lukas Veidt (Bottenbach), Matthias Nagel (Hilst), Marcel Wallitt (Kröppen) und Patrick Engermann, Kim Vonbohr (beide Lemberg).