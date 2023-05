Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

In einem offenen Brief an die Ortsbürgermeister wehrt sich Silvia Seebach, Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde Pirmasens-Land, gegen Vorwürfe, unzureichend über die Zwei-Millionen-Euro-Anlage bei der Greensill-Bank in Bremen informiert zu haben. Seebach geht davon aus, dass alle Ratsmitglieder bereits am 11. März über die Insolvenz der Greensill-Bank informiert wurden.

Ortsbürgermeister Harald Hatzfeld hatte in der Trulber Gemeinderatssitzung am 31. März kritisiert, erst am 13. März durch Presseberichte von der Geldanlage