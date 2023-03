Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Eine Verschwendung von Steuergeld wirft Clausens Bürgermeister Harald Wadle der Verbandsgemeinde Rodalben vor. Dass Rodalben und Thaleischweiler-Wallhalben künftig in Dörfern blitzen wollen, hält er für genauso falsch wie den Umbau des Schwimmbades an der Biebermühle zum Naturschwimmbad.

s gärte länger in Clausens Ortsbürgermeister Harald Wadle. Am Montagabend machte er sich in der Ratssitzung Luft. Rodalbens Verbandsbürgermeister Wolfgang Denzer musste