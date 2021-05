Seit Mitte Oktober „bearbeiten“ 13 Rinder des Trulber Landwirts Thomas Fuchs eine rund 4,7 Hektar große Fläche im „Krämereck“ oberhalb der Neudorfstraße. Ihr Job ist es, einen Beitrag zum Naturschutz leisten.

In Zukunft sollen hier Lebensräume für Vögel wie Wendehals und Grauspecht sowie für Schmetterlinge entstehen, der Lebensraumtyp nennt sich „Magere Flachland-Mähwiesen“. Karin Feick-Müller, Naturschutzmanagerin im Auftrag der Oberen Naturschutzbehörde, Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Süd in Neustadt, erläuterte am Mittwoch vor Ort das Projekt „Biotopflege“. Ein Hinweisschild ist bereits aufgestellt.

„Ich war im Sommer hier und habe schon einige Schmetterlinge gesehen“, stellte die Naturschutzmanagerin erfreut fest. Das Projekt ergänzt die Ende 2017 vom damaligen Ortsbürgermeister Thomas Iraschko beschlossene Maßnahme „Life Biocorridors“ – eine von der EU-geförderte länderübergreifende Maßnahme, mit deren Hilfe ein grenzüberschreitendes ökologisches Netzwerk im Biotopverbund Pfälzerwald-Nordvogesen entstehen soll. Die Gemeinde hat sich damals verpflichtet, die privaten Flächen freizuhalten über 18 Jahre, also bis 2035, dafür erhielt sie Fördermittel für die einmalige Gehölzbeseitigung von der EU.

Fast alle Grundstücksbesitzer machen mit

Die weitaus meisten Privatgrundstücksbesitzer zeigten sich mit der Maßnahme einverstanden. „Rund 20 Grundstücksbesitzer sind betroffen, bis auf eine Ausnahme stimmten alle zu“, so Ortsbürgermeister Andreas Pein.

„Wir befinden uns hier in einem Natura 2000-Gebiet“, erklärte Feick-Müller. Das bedeutet, es handelt sich um ein zusammenhängendes europäisches Netz besonderer Schutzgebiete, wozu die insgesamt rund zehn Hektar großen Flächen gehören, von denen 4,7 Hektar beweidet werden sollen. Das Netz präsentiere typische Lebensräume wild lebender Tier- und Pflanzenarten Europas.

Viel Vorarbeit für den Landwirt

Aufgrund fehlender Nutzung in den vergangenen 30 Jahren lägen die Wiesen brach, machte sie klar. Für 4,7 Hektar Fläche habe die SGD Neustadt die Beweidung in Auftrag gegeben. Damit solle die licht- und wärmebedürftige Tierwelt gefördert und stabilisiert werden. „Ich danke besonders Thomas Fuchs dafür, dass er sich bereit erklärt hat, die Beweidung sicherzustellen“, lobten Ortsbürgermeister Pein und Verbandsbürgermeisterin Seebach. Für den Landwirt heißt es im Winter zunächst einmal: Mulchen, was das Zeug hält, damit eine Beweidung im Frühling überhaupt auf den restlichen Flächen möglich wird. „Da ist noch einiges an Vorarbeit zu leisten“, stellte der junge Landwirt fest.

Rinder sind willkommen

Die Gemeinde wird einen Wasseranschluss herstellen, denn derzeit saufen die Rinder Wasser, das aus einem großen Fass bereitgestellt werden muss. Ein Wasseranschluss wird im hinteren Bereich erfolgen, damit im Sommer die Mücken für Anwohner nicht zur Plage werden. Die Resonanz der Anwohner sei durchweg positiv, merkten Pein und Fuchs an. Die Leute scheinten die Rinder nicht nur zu dulden, sondern zu mögen.

Die Aufgabe der Koordinatorin besteht in den nächsten Jahren darin, eine Erfolgskontrolle durchzuführen, also zu prüfen, ob sich die Natur erholt und ob sich die seltenen Tier-, Vogel- und Pflanzenarten hier ansiedeln. Einig waren sich alle darin, dass das Projekt auf Nachhaltigkeit setzt, damit die nächsten Generationen davon profitieren.