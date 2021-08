Wer gerne wandert und sich auch fürs Klima interessiert, der dürfte am Mittwoch, 11. August, gut aufgehoben sein bei der RHEINPFALZ-Sommertour, die an diesem Vormittag in der Verbandsgemeinde Waldfischbach-Burgalben stattfindet.

Um 10 Uhr starten wir bei Waldfischbach-Burgalben zu unserer inzwischen vierten Sommertour, die Verbandsbürgermeister Lothar Weber begleiten wird. Der genaue Treffpunkt wird bei der Bestätigung der Anmeldung bekannt gegeben.

Zwischen fünf und sechs Kilometer lang wird die nicht barrierefreie Strecke sein, die wir am Vormittag zurücklegen wollen. Dabei geht es ein Stück weit durch den Wald und dann in Richtung Sickingerhöhe. Dabei lernen die Wanderer unter anderem den Klimalehrpfad kennen, auf dem so einiges über das Klima zu erfahren ist. Nur ein Aspekt sind erneuerbare Energien, worüber Verbandsbürgermeister Lothar Weber ebenfalls berichten kann. Vor allem die Windkraft spielt in dieser Verbandsgemeinde eine Rolle.

Mitwandern kann, wer sich bei der RHEINPFALZ anmeldet und wer (nachweislich) geimpft, genesen oder getestet ist.

Anmeldungen

Anmeldungen zur Tour sind telefonisch unter 06331/8004-34 möglich am Montag, 9. August, zwischen 10 und 16 Uhr oder per E-Mail (bitte mit Angabe einer Telefonnummer) unter redpir@rheinpfalz.de.