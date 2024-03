Der Radweg am Contwiger Sportplatz ist Opfer von Vandalismus geworden. Laut Ortsbürgermeisterin Nadine Brinette haben dort Unbekannte die Bordsteine herausgenommen und anschließend Pflastersteine entweder mitgenommen oder in den nahegelegenen Schwarzbach geworfen. Nun wird der Radweg vor Ort saniert. Damit in Zukunft keine Pflastersteine mehr entwendet werden können, soll der Bordstein neu eingefasst werden. Ebenfalls saniert wird das Teilstück des Radweges bei der Kläranlage. Dort ist ein ganzer Streifen weggebrochen, laut Brinette wurde der Untergrund womöglich unterspült.