Der Landkreis Südwestpfalz will fahrradfreundlicher werden. Deshalb hat er ein Radverkehrskonzept in Auftrag gegeben. Ziel sei es, das Radfahren im Alltagsverkehr attraktiv zu machen, sagte Landrätin Susanne Ganster. 900 Kilometer umfasst das Radwegenetz in der Südwestpfalz, derzeit wird der Zustand der Wege erfasst. Eine wichtige Rolle spielen die Bürger, sie sind ab Samstag gefragt.

Die Bewohner des Landkreises und die Nutzer der Radwege im Kreis werden an der Konzeptentwicklung beteiligt. Ab Samstag wird eine Internet-Plattform freigeschaltet, auf der Bürger das derzeit