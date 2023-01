„Heute Abend machen wir aus jeder Miesmuschel eine lachende Koralle“, versprachen die beiden Moderatoren Dennis Zick alias „Käpt’n Iglu“ und Florian „Flo“ Eder alias „Käpt’n Blaubär“ zu Beginn der ersten von drei Prunksitzungen des Turnvereins Hinterweidenthal. Und das hielten sie.

Entsprechend des Mottos „Wir tauchen ab und laden euch ein, in die Unterwasserwelt vom Turnverein“, öffneten am Freitag um 19.50 Uhr mit den Klängen der Filmmusik aus „Das Boot“ die beiden U-Boot-Kapitäne die Luke und staunten nicht schlecht angesichts einer imposanten Zuschauerkulisse in der bis auf den letzten Platz gefüllten Teufelstischturnhalle. Neben einigen Gastauftritten erfreuten auch zahlreiche TVH-Eigengewächse das närrische Publikum bis in den frühen Morgen hinein.

Mitwirkende

Moderatoren Dennis Zick und Florian „Flo“ Eder, TVH Tanzgruppen: „Crazy Girls“, Gossip Girls, „Step und Pep“, „Dance Company“, „Dance Impression“, außerdem „Beat Box“ (Hauenstein/Ludwigswinkel), „One 2 Step“(Hauenstein), Männerballett (SV Hinterweidenthal), Sketch: Die Partyzwerge mit Norbert und Melanie Anderie, Sonja Bauer und Heiko Kustes, TVH Meckerorgel, TVH Wieslauterspatzen, Bütt: Peter Karl alias „Ted Louis“, Heiko Ganster alias „Feddes“ (FC Felsenland), Dariush Hagen alias „Perverser Perser“ (Dahn), Martin Berberich alias „De Maddin“ (KV Annweiler).