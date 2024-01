Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Am Freitag setzte sich in Weselberg ein Konvoi aus 55 Traktoren und einem Milchlaster in Bewegung, am Samstagabend loderte unweit der Autobahn ein großes Mahnfeuer: Am Ende der ersten Woche der Bauernproteste machten die Landwirte aus dem Bereich Sickingerhöhe/Kaiserslautern-Land/Schwarzbachtal deutlich: Die Protestbereitschaft ist ungebrochen.

Auch die Unterstützung ist ungebrochen: Daumen hoch hinter vielen PKW-Lenkrädern. „Das war während der Fahrt in vielen Dörfern so“, berichtet Dieter Feick, der Vorsitzende