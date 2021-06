Am Freitagnachmittag ist der Niederschlettenbacher Pfarrer Wilhelm Mertz gestorben. Mertz ist in Erfweiler geboren. Nach der Grundschule hat ihm der Dahner Pfarrer Hafen einen Platz im bischöflichen Konvikt in Landstuhl ermöglicht. Im September 1939 wurde er mit seiner Familie evakuiert, trat aber auf dem Weg ins bischöfliche Konvikt ein. 1943 wurde er mit seiner ganzen Klasse als Luftwaffenhelfer eingezogen, mit 18 Jahren zum Arbeitsdienst nach Metz eingezogen. Ende 1946 kam er aus englischer Kriegsgefangenschaft nach Hause und zurück in seine Schule in Speyer. Anschließend studierte er Theologie, wurde 1952 zum Priester geweiht. Die erste Pfarrstelle wurde ihm 1959 mit Hornbach übertragen. Nach 15 Jahren wechselte er nach Kirkel-Neuhäusel, wo er bis 1995 tätig war. Auf seinen Antrag hin versetzte ihn Bischof Schlembach in den Ruhestand mit der Bitte, sich in der verwaisten Pfarrei Niederschlettenbach einzubringen. Seit 1995 wohnte er dort im Pfarrhaus. Hier und in den Filialen Bobenthal und Erlenbach versah er die Seelsorge, bis er ins Altenheim St. Anton zog. Er starb im Alter von 95 Jahren in Rodalben. Als Marienverehrer hatte es ihm besonders die St. Annakapelle angetan. Die Wallfahrten zur Heiligen Anna wurden unter seiner Regie wiederbelebt.