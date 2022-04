Die Contwiger Ortsdurchfahrt ist von Donnerstag bis Samstag an der Ampelkreuzung zur Bahnhofstraße voll gesperrt. Autos können die Sperrung über Dorfstraßen umfahren, Laster müssen einen weiteren Umweg in Kauf nehmen.

Die Ampelkreuzung bekommt laut Bürgermeisterin Nadine Brinette in den drei Tagen ihren letzten Schliff. Die alte Fahrbahndecke wird abgefräst und eine neue aufgebracht. Der direkte Weg durchs Dorf ist dicht. Wer sich auskennt, kann die Sperrung über Seitenstraßen umfahren. Laster müssen ums Dorf herum, sie passen nicht durch die engeren Wohnstraßen und müssen über die Autobahn über die Anschlussstelle Dellfeld fahren.

Die Bahnhofstraße ist fast fertig. Derzeit wird die Tragschicht aufgebracht, ab kommender Woche sollen die Gehwege und der Marktplatz gepflastert werden. Plan ist, dass die Bahnhofstraße Ende Mai fertig ist. „Wir kommen jetzt also in die finale Phase. So langsam sieht das dort auch wieder aus wie eine Straße“, freut sich Brinette.

Die Bahnhofstraße wird seit September 2021 ausgebaut. Seitdem ist der Süden von Contwig mit dem Auto nur über eine Umleitung zu erreichen, da die einzige Straße über die Bahngleise voll gesperrt ist.

Zwischen November und Anfang März wurde auch die Ampel in der Ortsmitte erneuert. Dafür wurde der Verkehr auf der Ortsdurchfahrt mit einer Baustellenampel geregelt, und die Kreuzung war nur einspurig befahrbar.

Der nächste Straßenausbau in Contwig steht aber bereits an: Anfang Mai soll der Ausbau der Felsackerstraße in Stambach starten. Laut Bürgermeisterin Nadine Brinette wird das Bauvorhaben in drei Bauabschnitte aufgeteilt. Je nach Bauabschnitt wird der Verkehr dann über umliegende Straßen umgeleitet. Als Bauzeit sind acht bis neun Monate anvisiert. Insgesamt kostet der Ausbau rund 800.000 Euro, die Hälfte wird über Fördergelder finanziert, der Rest wird über die wiederkehrenden Beiträge bezahlt. Die Felsackerstraße verbindet in Stambach die Schulstraße mit der Grundschule.phkr