Dass sich Anwohner angesichts einer früheren Fertigstellung eines Straßenbauprojektes freuen dürfen, erlebt man nicht alle Tage. In Schwanheim ist jetzt genau das passiert.

Schwanheims Ortsbürgermeister Herbert Schwarzmüller erzählte am Mittwoch bei der offiziellen Freigabe der sanierten Ortsdurchfahrt gut gelaunt von Anwohnern, die es gar nicht glauben wollten, dass bereits jetzt wieder freie Fahrt herrscht. Im Februar war mit den Arbeiten an der Kreisstraße 54 begonnen worden, deren Erneuerung längst überfällig gewesen sei, wie Richard Lutz, Leiter des Landesbetriebes Mobilität (LBM), bestätigte. Schwanheim sei ein Beispiel dafür, dass es oftmals nicht ausreiche, nur die Oberfläche zu sanieren. Auch die Entwässerung sei in diesem Fall erneuert worden, was zu einer deutlichen Verbesserung der Situation für den Straßenverkehr wie auch für die Fußgänger geführt habe. Besonderes Augenmerk habe man auf die Qualität der Arbeiten gerichtet: „40 Jahre wird Ruhe sein“, versprach Lutz eine lange Haltbarkeit.

Mit Kosten in Höhe von 860.000 Euro, von denen nach Abzug der Förderung durch das Land 221.000 Euro aufzubringen sind, sei die Schwanheimer Ortsdurchfahrt eine der großen Maßnahmen für den Landkreis Südwestpfalz, sagte Landrätin Susanne Ganster und bedauerte, angesichts der überschaubaren finanziellen Möglichkeiten nicht mehr solcher Projekte realisieren zu können. Für die Ortsgemeinde Schwanheim, die 62 Prozent der Kosten über Anliegerbeiträge finanziert, verbleibt ein Eigenanteil von rund 46.000 Euro. Über eine „tolle Straße“ freute sich auch Verbandsbürgermeister Patrick Weißler und sprach damit nicht nur die 200 Meter innerörtlichen Ausbaus an, sondern auch die auf 1,2 Kilometer bis zur Luger Kreuzung sanierte und mit einer neuen Deckschicht versehene freie Strecke.

Infrastruktur wurde vollständig erneuert

Im Ort selbst wurde die vollständige Infrastruktur erneuert, hierzu gehörten sämtliche Kanalarbeiten für Regen- und Schmutzwasser inklusive der Hausanschlüsse. Die Stromversorgung über Dachträger wurde entfernt und unter die Gehwege verlegt. Diese tragen künftig durch die neue Wasserführung und barrierefreie Querungsmöglichkeiten zu mehr Sicherheit für die Fußgänger bei.