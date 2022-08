Bechhofen soll Anlaufstation für Wohnmobil-Touristen werden. Wie man dieses Ziel am besten verwirklichen kann, sollen Fachleute aus Hessen jetzt herausfinden.

Bereits Ende September 2021 hatte sich der Bechhofer Ortsgemeinderat dafür ausgesprochen, dass im Dorf ein Wohnmobilstellplatz angelegt werden sollte. Nun hat das Gremium die Firma Regio-Tourismus aus dem Hessischen damit beauftragt, ein Konzept für einen solchen Stellplatz zu erstellen und dafür den geeignetsten Standort zu ermitteln.

Dass das Fachbüro aus Nordheim/Main „allerbeste Referenzen“ für seine Dienstleistungen im Tourismusmarketing mitbringe, betonte Bürgermeister Paul Sefrin vor dem Ortsgemeinderat. Dieser nimmt nun das Angebot des Unternehmens an, für 2380 Euro ein Konzept für einen Wohnmobil-Stellplatz in Bechhofen anzufertigen. Geprüft wird zudem, ob und wie sich das Vorhaben in das Entwicklungsprogramm „Zukunfts-Check Dorf“ des Landkreises Südwestpfalz beziehungsweise ins Tourismuskonzept der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land einbinden lässt. „Wir haben ja vor, unser Projekt in den Verbandsgemeinderat einzubringen“, sagte CDU-Fraktionssprecher Matthias Roos. „Da brauchen wir ein fachgerechtes, ordentliches Konzept, das Hand und Fuß hat.“

Suche nach dem besten Standort

Die CDU im Bechhofer Ortsgemeinderat hält einen Standort im Lambsbachtal unweit der Wanderhütte für geeignet. Wenn die hessischen Fachleute demnächst mit ihrer Arbeit anfangen, sollen sie sich aber auch noch nach möglichen Alternativen umschauen – vielleicht an der Kneippanlage oder neben dem Sportplatz.