Im Sommer soll auch in Bechhofen der „Zukunftscheck Dorf“ starten. Auch in anderen Gemeinden im Kreis läuft das Projekt an, unter anderem in Bottenbach. Ziel des Zukunftschecks ist es, dass die Bürger selbst die Stärken und Schwächen ihres Dorfes ermitteln und Maßnahmen erarbeiten, um den Ort zukunftssicher zu machen. Als „Baustellen im Dorf“ nennt Bürgermeister Paul Sefrin das sanierungsbedürftige Dorfgemeinschaftshaus und die Rollschuhbahn. Aber auch die starken Seiten des Dorfes sind im Zukunftscheck wichtig, sie sollen ausgebaut werden. Das Projekt wird vom Kreis begleitet; Förderprogramme sollen gefunden werden.