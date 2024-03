In Rumbach wird die Nutzung des Friedhofs teurer. Das Friedhofswesen war in den vergangenen Jahrzehnten in den Gemeinden oft ein Zuschussbetrieb. Seit einigen Jahren erlaubt dies die Gesetzeslage nicht mehr. Der Friedhof muss keine Gewinne abwerfen, jedoch eine schwarze Null schreiben.

So kommt auch Rumbach nicht umhin, die Gebühren moderat zu erhöhen, allerdings nicht bei allen Grabarten. Gleichzeitig wurde die Nutzungszeit bei Gräbern von 40 auf 30 Jahre gesenkt. Neu hinzugekommen ist die Möglichkeit einer Baumurnenbestattung. Dazu wird an der Linde nahe der Kirche ein neues Grabfeld eröffnet. Halbmondförmig um den Baum herum können in Zukunft Urnen für 300 Euro bestattet werden. In Zukunft gibt es mehr Flexibilität bei der Beisetzung von Urnen in einer Wahlgrabstätte.

Auch die besonderen Gestaltungsvorschriften wurden gelockert, um die Pflege von Gräbern zu erleichtern. Immer mehr hält in den Friedhofssatzungen die Vorschrift Einzug, dass keine Grabsteine aus Kinderarbeit verwendet werden dürfen. Rumbach ist hier Vorreiter. Schon seit vielen Jahren, noch bevor es dazu Gesetze gab, hatte sich der Ort dem verpflichtet.