Mit Bulldog und Planwagen brachte am Nikolaustag der Riedelberger Nikolaus den Kindern im Ort kleine Nikolaustüten vorbei. In der Woche zuvor hatten die Riedelberger ihre Senioren glücklich gemacht.

Zusammen mit drei weiteren Helfern des Fördervereins Kindertagesstätte und Dorfjugend aktiv hatte der Nikolaus im Vorfeld in diesem Jahr 70 Tüten mit Schokonikoläusen, Nüssen, Äpfeln und Mandarinen gepackt für die kleinsten Riedelberger. Damit ihn auch keiner verpasst, läutete der Mann im Gewand mit Bischofsmütze eine laute Glocke, sodass die Kinder aus den Häusern auf die Straße kamen, um ihren Nikolaus in Empfang zu nehmen. „Wir hatten im vergangenen Jahr höhere Kosten als in diesem, denn da haben wir zwar nur 40 Päckchen für Kinder bis zwölf Jahren gebracht, aber in jedem war ein individuelles, kleines Geschenk für jedes Kind. Dieses Jahr haben wir den Inhalt reduziert, dafür aber mehr Päckchen gepackt, damit jeder etwas bekommt“, erklärte Helfer Gerald Legleitner.

Bereits in der vergangenen Woche haben die Riedelberger Dorfbewohner glücklich gemacht, indem sie den Älteren Kuchen nach Hause gebracht haben. Denn der Seniorennachmittag im Dorfgemeinschaftshaus musste wegen der Coronalage ausfallen. „Wir haben an alle Mitbürger und Mitbürgerinnen ab 65 Jahren Kuchen verteilt und ihn nach Hause gebracht“, sagte Ortsbürgermeister Christian Schwarz. Organisator war der Katholische Kirchenchor Riedelberg. Dessen Mitglieder hatten im Vorfeld Zettel an die Senioren verteilt, welche diese am Sonntag an ihre Haustür heften konnten. „Die Landfrauen haben gebacken, und der Kirchenchor hat gegen 14.30 Uhr am Sonntag mit zwölf Helfern und Helferinnen die Kuchen im Dorf verteilt“, erklärte Schwarz. Einige der so Beschenkten hatten sich sogar so sehr gefreut, dass sie dem Bürgermeister Fotos geschickt haben vom Kuchen-Lieferdienst des Kirchenchors.