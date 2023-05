Für Radfahrer gibt es mit dem Mountainbikepark Pfälzerwald ein umfassendes Angebot an Strecken. Das wird gepflegt und immer wieder verbessert. Aktuell beispielsweise durch den Aufbau von Reparatursäulen.

Der Verein Mountainbikepark Pfälzerwald ist seit Jahresbeginn dabei, sein Angebot in punkto Bike-Service zu verbessern. 16 Fahrrad-Reparatursäulen werden seit Jahresbeginn an markanten Punkten im Mountainbike-Park installiert. Zuletzt die Bike-Reparatursäule in Waldfischbach-Burgalben.

Am Bahnhof in Waldfischbach-Burgalben – für viele Mountainbiker, die auch mit der Bahn anreisen oder die Parkplätze in Bahnhofsnähe nutzen, einer der zentralen Einstiegspunkte für Touren im Pfälzerwald – wurde die rund 1800 Euro teure Säule vom Bauhof der Ortsgemeinde installiert. Der Bahnhof ist Startpunkt für Tour zwei. 20 Touren gibt es insgesamt im Mountainbikepark. Über 53,4 Kilometer führt diese Tour über das Schwarzbachtal nach Johanniskreuz und wieder zurück. Inklusive 1050 Höhenmetern. Anspruchsvoll für Fahrer und Material. Im Schadensfall gibt es erste Hilfe für das Rad an den Stationen.

Insgesamt 16 Reparatur-Stationen

Insgesamt 16 dieser Bike-Reparaturstationen konnte der Verein Mountainbikepark Pfälzerwald zur Verfügung stellen. Jede der elf Kommunen, die Mitglied ist, bekam eine. An markanten Punkten wurden weitere aufgestellt. Ermöglicht wurde das durch eine Förderung aus dem EU- Leader-Programm.

Ziel sei es, hatte Stephan Marx, der Vorsitzende des Vereins, gesagt, dass Wünsche von Seiten der Mitglieder, der Biker, soweit möglich aufgegriffen und erfüllt werden, um den beliebten Mountainbike-Park attraktiv zu halten.

Werkzeug ist diebstahlsicher angebracht

Luftpumpe mit verschiedenen Adaptern für alle Ventilarten an den Reifen, diebstahlsicher angebrachtes Werkzeug für die erste Reparaturhilfe hält die Station bereit. Inklusive der Möglichkeit das Fahrrad so zu platzieren, das rückenfreundliches Arbeiten möglich ist.

900 Kilometer umfasst das Gebiet des prämierten Mountainbikesparks, der bei Fahrern unter anderem ob seines hohen Single-Trail-Anteils sehr beliebt ist.

Waldfischbach-Burgalbens Verbandsbürgermeister Felix Leidecker wies bei der Indienststellung der Bike-Reparatursäule auch auf die QR-Codes an der Säule hin, mittels derer sich verschiedene Reparaturanleitungen herunterladen lassen. Und, für Leidecker ein schöner und wichtiger Nebennutzen: Auch Rollstuhlfahrer oder Kinderwagenschieber können – wenn zum Beispiel Luft im Reifen fehlt – die Reparatursäule nutzen, um wieder für den passenden Luftdruck zu sorgen.