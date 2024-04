Auf dem Friedhof in Maßweiler gibt es eine neue Art der Bestattung: Um zwei Bäume werden nun Baumgräber für Urnen angelegt. Wer will, kann sich schon jetzt einen Platz reservieren.

Sechs Bäume für Baumgräber wurden schon vor längerer Zeit auf dem Friedhof in Maßweiler gepflanzt, um zwei davon werden nun die ersten Urnenbaumgräber angelegt. Pro Baum kostet das die Gemeinde 3300 Euro. Die Kosten sollen über die Friedhofsgebühren auf lange Sicht wieder reingeholt werden. Schon jetzt, so Ortsbürgermeister Herbert Semmet, können die Baumgräber reserviert werden. Dafür muss bezahlt werden, eine Rückerstattung der Reservierungsgebühr ist nicht möglich. Sollten alle Gräber um einen Baum reserviert sein, dann habe die Gemeinde die Kosten für die Erschließung der Gräber wieder drin und kann am nächsten Baum weitermachen, erklärt Semmet.

Unabhängig von den neuen Baumgräbern werden die Friedhofsgebühren in Maßweiler um 20 Prozent angehoben. Der Vorschlag hierzu kommt von der Kreisverwaltung, die darauf pocht, dass die Gemeinde ihren Friedhofshaushalt ausgleicht. 2023 machte der Friedhof 3000 Euro Minus, was laut Semmet auch auf die Sanierung der umgestürzten Friedhofsmauer zurückzuführen ist.