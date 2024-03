Traurige Nachrichten erreichen uns aus Dahn. Die langjährige Leiterin der Frauenselbsthilfe nach Krebs lebt nicht mehr.

Am 9. März ist Ingrid Meigel gestorben. 1990 erkrankte sie im Alter von 41 Jahren an Brustkrebs. Diese Diagnose war für Meigel jedoch kein Grund zum Aufgeben, ganz im Gegenteil. 1992 gründetet sie in Dahn den Verein Frauenselbsthilfe nach Krebs, diesen leitete sie 20 Jahre lang und war auch danach noch weiter engagiert. 1994 wurde Meigel zur Landesvorsitzenden der Frauenselbsthilfe nach Krebs gewählt und führte den Verband acht Jahre lang. Als Vorsitzende organisierte sie Tagungen und Fortbildungen für die 36 Selbsthilfegruppen in Rheinland-Pfalz. Im Dahner Felsenland und darüber hinaus, hat sie die Diagnose Krebs aus der Tabuzone herausgeholt, offen darüber gesprochen. Unermüdlich war sie unterwegs bei Landes- und Bundestagungen, um neue Informationen zu sammeln, diese weiter zu geben und in Gesprächen mit Betroffenen und ihren Angehörigen diese weiterzugeben, aufzuklären und kompetent zu informieren. Im Laufe ihres Lebens kam der Krebs immer wieder, dem sie mit Unterstützung ihrer Familie immer wieder die Stirn bot. Ihren Lebensmut, Hoffnung und Lebensfreude hat sie nie verloren und dadurch unzähligen Frauen Mut und Zuversicht vermittelt.