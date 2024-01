70 Jahre gab es in Hilst die Gaststätte Hochländer. Vor zwölf Jahren schloss sie ihr letzter Inhaber Oswald Hochländer. Am vergangenen Wochenende hat der 50-jährige Pirmasenser Sascha Hinkel die Gaststätte an alter Stätte in der Oberen Straße 23 unter dem neuen Namen „Zum Oswald“ wieder eröffnet.

Hinkel, ein gelernter Schreiner, zog 2018 nach Hilst, 2019 eröffnete er in der Oberen Straße 20 seinen „Montagebetrieb Sascha Hinkel – Fenster, Türen Rolläden“. Schon vor seiner Erkrankung im Vorjahr hatte er sich mit dem Gedanken getragen, ein zweites Standbein neben seinem Betrieb zu schaffen. Die Wahl fiel auf die in Sichtweite seines Hauses liegende frühere Gaststätte Hochländer. Vor etwa fünf Monaten wurde er mit Eigentümerin Monika Laubersheimer einig und schloss einen Pachtvertrag ab. „Ich will mit meiner Gastwirtschaft keine Konkurrenz zu den Angeboten der örtlichen Vereine, wie beispielsweise Feuerwehrförderverein und Sportverein sein“, so Hinkel. Da wegen Renovierungsarbeiten im Sportheim ein Schlachtfest abgesagt wurde, nutzte Hinkel den freien Termin, um seine Gaststätte vorzeitig zu eröffnen.

In Vertretung des verhinderten Ortsbürgermeisters Philipp Andreas beglückwünschte dabei der erste Ortsbeigeordnete Thomas Jung Hinkel zur Neueröffnung seiner Gastwirtschaft. So frühzeitig die Eröffnung vornehmen zu können, sei laut Hinkel auch ein Verdienst der Eigentümerfamilie Laubersheimer gewesen, die in den alten Räumlichkeiten großartige Renovierungsarbeiten vorgenommen habe. Hinkel: „Ich brauchte nur Veränderungen vorzunehmen, Kleinigkeiten neu mit einbringen und die Eröffnung konnte erfolgen.“

Erster Frühschoppen seit zwölf Jahren

Tags darauf gab es nach zwölf Jahren dann wieder „beim Hochländer“ unter dem neuen Namen „Zum Oswald“ den ersten Sonntagsfrühschoppen. An ihm konnte dann auch Philipp Andreas teilnehmen. Dieser freut sich nicht nur, dass man im Ort nun wieder eine Gastwirtschaft hat. Andreas: Gerade im Hinblick auf den von der Verbandsgemeinde Pirmasens-Land geplanten weiteren Premiumwanderweg „Reihpfad“ auf Hilster und Schweixer Gemarkung sei die Gaststätte eine Bereicherung.

Die Gaststätte verfügt über 70 Sitzplätze. 40 davon entfallen auf die Gaststätte, 30 auf das Nebenzimmer, das nun wieder den Vereinen als Versammlungslokal zur Verfügung steht. Hinkel wird beim Betrieb des Gasthauses von den Söhnen Marvin und Jan-Luca seiner Lebenspartnerin Brigitte Hahn unterstützt. „Zum Oswald“ ist zunächst nur an den Wochenenden geöffnet. Es ist „Selbstbedienung“ ohne Essensangebot. „Erweiterungen der Öffnungszeiten, insbesondere im Sommer, und Speisenangebote behalte ich mir vor“, so Hinkel.

Infos

Die Gaststätte „Zum Oswald“ in der Oberen Straße 23 in Hilst ist freitags ab 17 und samstags ab 14 Uhr sowie sonntags von 9 bis 14 Uhr geöffnet. Unter Telefon 0163 7656491 ist sie zu erreichen.