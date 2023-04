Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

„Sie müssen hier raus“, sagten die Feuerwehrleute und bugsierten Alois Balter durchs Fenster. Danach zog er nie wieder ein in sein zerstörtes Haus oberhalb der Ahr. Der 84-Jährige wohnt jetzt in Schmitshausen. „Hier gefällt’s mir auch“, sagt er.

Bereits bis zum Bauch im Wasser gestanden habe er in jener Nacht zum 15. Juli, als die Feuerwehr ihn aus seinem Haus in Grafschaft-Vettelhoven rettete, in dem er 47 Jahre lang