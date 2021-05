Mit Musik waren die Jungs weniger zu begeistern, umso mehr mit dem Werkzeugkasten. Und so entstand in der Kita Leimen ein Insektenhotel – mit der Besonderheit, dass auch der Werkzeugführerschein erworben wurde.

Es war ein großartiges Erlebnis für Yaron (6), Matteo (4), Marlon (6) und Luca (5): Gemeinsam mit der Berufspraktikantin Julia Eser aus Waldfischbach (24) werkelten sie über zehn Wochen an einer naturfreundlichen Behausung für Insekten. Dabei mussten die Kinder auch den Werkzeugführerschein bestehen. Um es vorweg zu nehmen: Alles klappte.

Julia Eser hatte eigentlich eine andere Idee. Sie dachte an ein Musikprojekt, weil Musik verbindet. Also wollte sie an ihrer ersten Praktikantenstelle in der Kita Sankt Katharina in Leimen ihr Berufspraktikantinnen-Projekt musikalisch anlegen. Schnell stellte sich heraus, die vier Jungs neigten eher zum handwerklichen Arbeiten. Gerade voll im Trend liegen die Insektenhotels, von denen die Steppkes erzählten. Somit war klar, das sollte das Projekt geben. Tipps zum Bauen holten sich die Kinder mit der Praktikantin bei Stephan Niederlechner, einem weit über die Region hinaus bekannten Holzschnitz-Künstler, bei einem Werkstattbesuch. Dann wurde eine eigene Werkstatt eingerichtet. Aus dem Holz, das Niederlechner den Kindern schenkte, sollte das Insektenhotel entstehen. Das Holz wurde bemalt. Weiterhin stellten die Kids Steine aus Ton her, mit denen sie eine Mauer an das Insektenhotel klebten. Ihre Begeisterung „am Bau“ wuchs von Tag zu Tag, freute sich die Praktikantin.

Den Umgang mit Werkzeug gelernt

Bevor es ans Sägen ging, wurde der Werkstattführerschein erworben. Eine große Erfahrung für alle. Die Steppkes waren begeistert. Sie lernten verschiedene Werkzeuge näher kennen – und auch, wie diese benutzt werden. Etwa, wie ein Nagel in einen Baum geschlagen wird. „Alle waren ganz stolz, als sie den Werkzeugführerschein ausgehändigt bekommen haben“, erzählt Erzieherin Melanie Schuster schmunzelnd. So „werkzeugtauglich“ ausgezeichnet, gingen die Vier an die Arbeit: Es wurden Fächer für das Holzhotel ausgesägt, abgeschleift, eingeklebt. Bambusröhrchen, Stroh und Tannenzapfen dienten als Zimmer für die fliegenden Gäste. Zu deren Schutz wurde noch Draht zurecht geschnitten und befestigt. Das Projekt lief über zehn Wochen, jeweils dreimal in der Woche.

Alle Kinder waren mächtig stolz auf ihr gelungenes Projekt, das nun seinen neuen Platz beim Kita-Spielplatz fand. Julia Eser ist zufrieden: „Dieses Projekt war nicht nur für die Kinder, sondern auch für mich eine besondere Erfahrung. Ich bin sehr glücklich über das Projekt. Die Kinder und ich haben in dieser Zeit viel voneinander gelernt.“ Und Erzieherin Melanie Schuster meinte: „Wir freuen uns riesig, dass sich die Kinder auch mit dem Thema Naturschutz auseinandersetzen.“