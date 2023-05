Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Einen Befangenheitsantrag fing sich Richterin Franziska Bock am Dienstag in einem Strafverfahren wegen sexuellen Missbrauchs eines Kindes ein, nachdem sie mehrere Anträge der Verteidigung abgelehnt hatte. Nun muss ein anderer Richter entscheiden, ob ein Grund vorgebracht wurde, der Misstrauen gegen die Unparteilichkeit der Richterin rechtfertigt. Wenn ja, muss ein anderer Richter das Verfahren übernehmen. So oder so gibt es einen neuen Termin.

Angeklagt ist ein 80-jähriger Mann aus dem Landkreis. Er ist der Vermieter der Familie des Kindes und wohnt im selben Haus. Die Staatsanwaltschaft legt dem Mann zur Last, im Mai/Juni 2019 dem damals