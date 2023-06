Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ob der Stadtrat dem Bau von zwei großen Mehrfamilienhäusern mit jeweils zehn Wohneinheiten an der Ecke von Neuhof- und Kettelerstraße zustimmt, blieb offen. Der Rat setzte den Punkt am Dienstag von der Tagesordnung ab und folgte dem Vorschlag von Bürgermeister Claus Schäfer, den Planer und den Investor („vielleicht in einer Sondersitzung“) zur Präsentation des Projekts einzuladen.

„Es soll Transparenz herrschen“, meinte Schäfer, „es geht nicht darum, ein Bauvorhaben unter der Hand zu beschließen.“ Seine Rolle deutete er als