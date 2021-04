Deutsch-französisches Treffen: Am Radweg in Schönau trafen sich Bürgermeister von hüben wie drüben nach längerer Corona-Pause. Zum Start des Ausbaus der Radwegeanschlüsse beiderseits der Grenze und zum Anschluss der Wengelsbacher Wasserversorgung an das Wassernetz der VG Dahner Felsenland.

Der Lückenschluss der Radwegenetze soll zwischen Hirschthal und Lembach, Schönau und Wengelsbach sowie zwischen Ludwigswinkel und Obersteinbach erfolgen. Die erwarteten Gesamtkosten des gemeinsamen Projektes der beiden Kommunalverbände VG Dahner Felsenland und VG Sauer-Pechelbronn sind aktuell mit 2,8 Millionen Euro veranschlagt. Der Löwenanteil der Finanzierung liegt auf französischer Seite, weil hier mehr Radwege anzulegen sind.

Fréderic Bierry, Präsident des Départementsrates Bas-Rhin, sagte beim Treffen am Donnerstagnachmittag, das deutsche Radwegenetz sei für die französische Seite eine starke Inspiration – „Radwege sind nicht nur für das tägliche Leben wichtig, sondern auch ein wichtiger Faktor für die Attraktivität unserer beider Regionen“. Jean-Marie Haas, der scheidende Verbandsbürgermeister der VG Sauer-Pechelbronn, betonte: „Fast 30 Jahre haben wir von diesen Wegen gesprochen, endlich wird es realisiert.“ Er sei stolz darauf, dass man trotz der Corona-Krise, in der man keine Möglichkeit gehabt habe, sich zu treffen, nun an diesem Punkt sei, wo es konkret werde.

Im Juni 2021 wird groß gefeiert

„Wenn wir das hier fertig haben, wird dieses Radwegenetz seinesgleichen suchen“, sagte Verbandsbürgermeister Michael Zwick. „Konzept, Planung und Baubeginn konnten innerhalb eines Jahres realisiert werden.“ Im Juni 2021 soll das Projekt mit einem großen grenzüberschreitenden Fest seinen Abschluss finden. Bis September dieses Jahres sollen die Radwege angelegt sein. An vier Grenzübergängen wird es Rastplätze mit Informationen und insgesamt acht E-Bike-Ladestationen geben. Der Gesamtkostenanteil der VG Dahner Felsenland liegt bei 556.000 Euro, wovon die Hälfte durch EU-Fördergelder abgedeckt ist. Abzüglich der Personalkosten bleibt für die VG Dahner Felsenland ein Betrag von 152.000 Euro zu finanzieren.