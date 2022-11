Der Ausbau der Lambsborner Straße in Bechhofen ist vollendet. Die zurückgewonnene Freiheit im Straßenverkehr wurde am Dorfplatz mit einem Bürgerfest gefeiert. Auch, weil nicht nur ein Bauprojekt abgeschlossen ist.

Es gab in den letzten eineinhalb Jahren viel auszuhalten, für die Bechhofer. Denn durch das ganze Dorf zogen sich Baustellen. Sei es, weil Versorgungsleitungen erneuert werden mussten oder ganze Straßen ausgebaut wurden. Das führte zu Verkehrsbehinderungen, Umleitungen, sowie Strom- und Internetausfällen. Zeitweise musste sogar auf Wasser verzichtet werden, meist aber nur kurzzeitig.

Eher unüblich ist in diesem Zusammenhang aber, dass der über eineinhalb Jahre geplante Ausbau drei Monate früher fertig wurde. Samt barrierefreier Bushaltestellen, Erneuerung der Gehwege, neuer Straßenentwässerung und einem Fahrbahnteiler am Ortseingang aus Richtung Lambsborn, der der Geschwindigkeitsverringerung im Dorf dient. Zusätzlich wurden in dieser Zeit – in Kooperation mit den Verbandsgemeindewerken – die Versorgungsleitungen erneuert. Die Stromversorgung der Anwohner ist nun durch Erdverkabelung sichergestellt, der Mischwasserkanal wurde punktuell erneuert, neue Wasserleitungen wurden gelegt.

Liedauswahl bringt Besucher zum Schmunzeln

Das alles geschah unter der Führung der Baufirma Eurovia Teerbau aus Neunkirchen, die den Zuschlag für den Straßen- und Gehwegausbau, sowie für die Arbeiten an der Stromversorgung erhalten hatte. Der Verkehr rollt dort übrigens schon wieder seit Freitag über den nun topfebenen Straßenasphalt. Und das nicht nur hier. Auch die Germannstraße, die zur Hälfte ausgebaut wurde, ist wieder frei.

Die durch das Ende der Bauarbeiten zurückgewonnene „Freiheit“ besang Alleinunterhalter Harald Klahm unter anderem mit dem gleichnamigen Titel von Marius Müller-Westernhagen, was bei einigen Gästen durchaus ein Schmunzeln hervorrief.

Fast zwei Millionen Euro Kosten

Als Dankeschön für die Geduld der Bürger hatte die Gemeinde Getränke und Grillwürste spendiert. Denn ein erheblicher Teil des umgeleiteten Verkehrs nach Lambsborn rollte durch die Mühlstraße, die das nächste große Bechhofer Bauprojekt wird. Auch da stehen demnächst Sanierungen an.

Fast zwei Millionen Euro hat der Ausbau des rund 640 Meter langen Straßenabschnitts gekostet. Der Straßen- und Gehwegausbau schlägt mit insgesamt 1.320.000 Euro zu Buche. Hiervon trägt der Landkreis Südwestpfalz 780.000 Euro, der die Arbeiten an der Ortsdurchfahrt bezahlen muss. Die Kosten für die Arbeiten an den Gehwegen und den Bushaltestellen übernimmt die Gemeinde. Sie machen 540.000 Euro aus. Die Wasser- und Kanalarbeiten, die die Verbandsgemeindewerke erledigt haben, kosteten weitere 590.000 Euro. Die Arbeiten der Pfalzwerke an der Stromleitung sind mit 70.000 Euro zu verrechnen. Womit die Gesamtmaßnahme 1.980.000 Euro kostet. Es gab Zuschüsse von insgesamt 685.000 Euro. Die Ortsdurchfahrt wurde mit 530.000 Euro bezuschusst. Das Geld geht an den Landkreis. 120.000 Euro für die Gehwege sowie 35.000 Euro für die Bushaltestellen erhält die Gemeinde Bechhofen.

Wörtlich:

„Ich dachte, hier ist Kerwe.“

Susanne Ganster, Landrätin, zur Resonanz der Bechhofer auf das Bürgerfest anlässlich der Fertigstellung der Lambsborner Straße.