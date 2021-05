Günter Merschbächer, Geschäftsführer des Rodalber Krankenhauses, widerspricht entschieden dem Landesgesundheitsministerium, das ein fehlendes Konzept für die Renovierung des Hauses in früheren Jahren bemängelt hatte. Die Marienhaus-Gruppe als Betreiber hätte niemals den Eigenanteil für die Sanierung aufbringen können, sagt Merschbächer.

Die Kritik des Gesundheitsministeriums, die Marienhaus-Gruppe habe in der Vergangenheit kein konkretes Konzept vorgelegt, nach dem die Grundsanierung des Rodalber Krankenhauses hätte in die Wege geleitet und gefördert werden können, weist der Geschäftsführer entschieden zurück. „Es gibt kein Konzept. Niemand auf dieser Welt wird für dieses Krankenhaus ein Konzept vorlegen, mit dem man den Eigenanteil refinanzieren kann.“

In Bezug auf Bettenstationen, bei denen nur 60 Prozent der Kosten gefördert werden, sagt Merschbächer: „40 Prozent Eigenbeteiligung. Wie will dieses Haus das überhaupt schaffen? Das geht gar nicht.“ Das St. Elisabeth-Krankenhaus mache seit vielen Jahren mal ein leichtes Plus, mal ein leichtes Minus. Beides bezeichnet der Geschäftsführer unter den gegebenen Umständen als bemerkenswerte Leistung der Mitarbeiter: „Echt klasse.“ Die Klinik habe aber nicht das Geld, um Eigenleistungen bei der Sanierung zu finanzieren. Auch ein Bankkredit müsste zurückgezahlt werden. „Ich kann das Geld nicht erwirtschaften“, betont Merschbächer.

„Soll das denn das System sein?“

Den Betrieb in Rodalben in den vergangenen Jahren aufrecht zu erhalten, sei nur „mit vielen Einsparungen, mit vielen Härten, mit Verzicht der Mitarbeiter, teilweise auf ihr Weihnachtsgeld“ möglich gewesen. „Und da muss man fragen: Soll das denn das System sein?“, so Merschbächer.

Die Kostenfinanzierung bei Krankenhäusern ist eine komplizierte Angelegenheit. Grundsätzlich zahlt der Träger für die Instandhaltung – etwa Reparaturen –, und das Land übernimmt die Investitionen. Was fürs Haus gilt, ist bei Geräten und Ausstattung nicht anders. Das Land zahlt die Anschaffung, der Krankenhaus-Träger die Wartung. Das Problem aus Sicht der Krankenhäuser ist, dass das Land nicht die ganze Investition zahlt: Die Kliniken müssen einen Eigenanteil leisten. Deshalb sei es unverständlich, sagt Marienhaus-Sprecher Heribert Frieling, wenn in Mainz geklagt wird, die Kliniken würden die bereitstehenden Millionen nicht abrufen.

Laut Merschbächer gibt es in Rheinland-Pfalz etwa 130 Millionen Euro Fördergelder pro Jahr für 100 Krankenhäuser. „Und damit müssen sie die Gebäude und alle Geräte, mobiles Inventar finanzieren.“ Merschbächer nennt als Beispiel die Einrichtung einer Herzchirurgie in Trier, die allein 30 Millionen verschlinge, um deutlich zu machen, dass das Geld hinten und vorne nicht reiche. Merschbächer spricht von einer „systematischen Unterfinanzierung“.

Merschbächer vermutet weitere Zentralisierung

Das deutsche Krankenhauswesen brauche in den nächsten Jahren eine umfassende Reform, sagt der Geschäftsführer des Rodalber Hauses. So seien Vorhaltekosten besonders bei kleinen Krankenhäusern nicht ausreichend finanziert. Der Sicherstellungszuschlag für bedarfsnotwendige Häuser auf Bundesebene sei ein erster Schritt. Doch die Summen, die dafür ausgezahlt werden, seien nicht hoch genug. Das Land Rheinland-Pfalz hat die Förderung erweitert. Doch Rodalben wurde im vergangenen Jahr als nicht versorgungsnotwendig eingestuft. Denn dafür müsste der Fahrtweg zum nächsten Krankenhaus, falls Rodalben wegfällt, für mehr als 5000 Menschen mindestens 30 Minuten dauern. Das Städtische Krankenhaus in Pirmasens ist dazu aber zu nahe.

Wie diese Reform am Ende aussieht, ist offen, meint Merschbächer. So könnte es eine weitere Zentralisierung geben, nach dem Vorbild von Dänemark, das nur noch wenige riesige Kliniken habe. Alle anderen Standorte seien Zulieferer für die Giganten. Die Politik könnte sich andererseits auch dafür entscheiden, die flächendeckende Versorgung in Deutschland zu erhalten, mit kleineren, wohnortnahen Krankenhäusern. Doch Merschbächer tippt eher auf eine Tendenz in Richtung Zentralisierung.